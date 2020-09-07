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В России назвали необычное лекарство, снизившее смертность от коронавируса в пять раз

Отмечается, что этот препарат вводили пациентам ингаляционно.

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Фото © ТАСС / AP

Российское лекарство, созданное специально для лечения пациентов с тяжёлым поражением лёгких, оказалось эффективным и против коронавирусной инфекции. Об этом пишут "Известия".

Уточняется, что инфицированные CoViD-19 чувствовали себя гораздо лучше сразу после ингаляций сурфактанта-БЛ, который отечественные специалисты получили из лёгких крупного рогатого скота. Об этом свидетельствует опыт медиков Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Сыктывкара.

Глава Минздрава заявил, что рост смертности во время пандемии связан не только с коронавирусом

Он добавил, что выводы Росздравнадзора о неточности при регистрации летальных исходов от CoViD-19 основаны не на анализе статистики.

Стоит отметить, что сурфактант — это некое вещество, выстилающее лёгочные альвеолы изнутри, БЛ же расшифровывается как "бычье лёгкое".

По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрея Баутина, данный препарат вводили пациентам ингаляционно, процедура занимала по 30 минут дважды в сутки. Иногда для улучшения состояния хватало двух суток лечения, в некоторых случаях лекарство вводили до пяти дней.

Добавим, что в настоящее время на планете существует около десяти препаратов сурфактанта. Все они, включая российский, изначально создавались для помощи недоношенным детям, которые не могли самостоятельно дышать из-за незрелости лёгких. Но только отечественное лекарство было разрешено применять для взрослых. Специалисты попробовали его использовать при других тяжёлых заболеваниях лёгких человека, и сурфактант-БЛ помог пациентам как при свином гриппе, так и сейчас при коронавирусе.

Иностранные коллеги идут в том же направлении, что и мы. Но мы оказались на шаг впереди, — отметил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Первая партия российской вакцины от коронавируса выпущена в гражданский оборот

В ближайшее время ожидаются поставки лекарства в регионы страны.

В результате применения данного препарата удалось снизить смертность в категории тяжёлых больных с 80% до 14,3%. По результатам исследования предлагается включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению пациентов с CoViD-19.

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