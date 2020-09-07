В России назвали необычное лекарство, снизившее смертность от коронавируса в пять раз

Российское лекарство, созданное специально для лечения пациентов с тяжёлым поражением лёгких, оказалось эффективным и против коронавирусной инфекции. Об этом пишут "Известия".

Уточняется, что инфицированные CoViD-19 чувствовали себя гораздо лучше сразу после ингаляций сурфактанта-БЛ, который отечественные специалисты получили из лёгких крупного рогатого скота. Об этом свидетельствует опыт медиков Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Сыктывкара.

Стоит отметить, что сурфактант — это некое вещество, выстилающее лёгочные альвеолы изнутри, БЛ же расшифровывается как "бычье лёгкое".

По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрея Баутина, данный препарат вводили пациентам ингаляционно, процедура занимала по 30 минут дважды в сутки. Иногда для улучшения состояния хватало двух суток лечения, в некоторых случаях лекарство вводили до пяти дней.

Добавим, что в настоящее время на планете существует около десяти препаратов сурфактанта. Все они, включая российский, изначально создавались для помощи недоношенным детям, которые не могли самостоятельно дышать из-за незрелости лёгких. Но только отечественное лекарство было разрешено применять для взрослых. Специалисты попробовали его использовать при других тяжёлых заболеваниях лёгких человека, и сурфактант-БЛ помог пациентам как при свином гриппе, так и сейчас при коронавирусе.

— Иностранные коллеги идут в том же направлении, что и мы. Но мы оказались на шаг впереди, — отметил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.