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Глава МИД Украины рассказал, почему не смог поговорить с Лавровым о Донбассе

По его словам, он готов подождать до момента, когда это случится.

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Фото © Zuma / ТАСС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не смог провести разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, поскольку тот находится в рабочей поездке в Сирии. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

Мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как оказалось, он отбыл в Сирию, — сказал он.

Министр отметил, что помимо случившегося в Донбассе он также намерен обсудить подготовку саммита глав МИД в "нормандском формате". Он также подчеркнул, что в любом случае собирается дождаться, когда у Лаврова появится время.

Ранее Лайф сообщал, что МИД Украины запросил срочный разговор с российским дипведомством о ситуации в Донбассе, где после более чем месяца без режима перемирия сообщили о первом погибшем.

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