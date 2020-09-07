Глава МИД Украины рассказал, почему не смог поговорить с Лавровым о Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не смог провести разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, поскольку тот находится в рабочей поездке в Сирии. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

— Мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как оказалось, он отбыл в Сирию, — сказал он.

Министр отметил, что помимо случившегося в Донбассе он также намерен обсудить подготовку саммита глав МИД в "нормандском формате". Он также подчеркнул, что в любом случае собирается дождаться, когда у Лаврова появится время.