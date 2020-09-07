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Латвия подтвердила отказ проводить в 2021 году совместный ЧМ по хоккею с Белоруссией

Причиной для принятия такого решения стали события в республике после президентских выборов.

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Фото © Pixabay

Власти Латвии откажутся от проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года, если соорганизатором останется Белоруссия. Об этом говорится в документе правительства страны, который ранее был направлен в Международную федерацию хоккея (IIHF).

В письме, которое было опубликовано в программе Nekā personīga ("Ничего личного") на латвийском телевидении, говорится, что недавние президентские выборы в Белоруссии не были свободными и справедливыми. А "применение насилия в отношении представителей гражданского общества и независимых СМИ несовместимо с ценностями IIHF и статусом главного организатора чемпионата".

В связи с этим Латвия призвала представителей Международной федерации хоккея передать статус соорганизатора ЧМ другой стране.

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Глава милиции республики также сообщил о том, что 30 силовиков остаются в больницах "с тяжёлыми увечьями".

Если ситуация с правами и свободами человека в Белоруссии не изменится и соответствующие решения не будут приняты IIHF, Правительство Латвийской Республики может отозвать гарантии на организацию чемпионата мира по хоккею 2021 года, — говорится в документе.

Ранее о невозможности проведения с Белоруссией совместного чемпионата мира уже заявлял латвийский премьер Кришьянис Кариньш. Причиной этого он назвал события, которые развернулись в республике после выборов главы государства. В ответ на это в Белоруссии заявили, что готовы единолично провести мировое первенство по хоккею.

Напомним, чемпионат мира по хоккею должен состояться в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

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