Белорусская милиция приступила к поискам пропавшей оппозиционерки Марии Колесниковой

Белорусские правоохранители начали поиски пропавшего члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом написал в своём телеграм-канале незарегистрированный экс-кандидат в президенты республики Виктор Бабарико.

— Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут, — сообщил Бабарико.

"Попытка сорвать работу КС". Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении оппозиционерки Колесниковой Экс-кандидат в президенты республики отметила, что они продолжат бороться.

Ранее СМИ сообщили, что Марию Колесникову похитили в центре Минска неустановленные люди, посадив её в автобус с надписью "Связь". Оппозиционерка перестала выходить на связь, а после исчезли ещё два представителя КС — Антон Родненков и Иван Кравцов. Милиция Минска опровергла информацию о задержании оппозиционерки Колесниковой.