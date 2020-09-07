"Попытка сорвать работу КС". Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении оппозиционерки Колесниковой

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в исчезновении члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и других участников команды виновны власти республики.

— Режим занимается террором, по-другому это не назовёшь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета. Но это нас не остановит, — приводит слова Тихановской Telegram-канал её пресс-службы "Пул Первой".

Она также подчеркнула, что чем больше власть будет запугивать, тем больше людей будут выходить на улицу. Координационный совет оппозиции в свою очередь продолжит борьбу и будет добиваться освобождения всех заключённых и проведения честных выборов.

Ранее СМИ сообщили, что Марию Колесникову похитили в центре Минска неустановленные люди, посадив её в автобус с надписью "Связь". Оппозиционерка перестала выходить на связь, а после исчезли ещё два представителя КС — Антон Родненков и Иван Кравцов. Милиция Минска опровергла информацию о задержании оппозиционерки Колесниковой.