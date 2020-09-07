Власти Турции остались недовольны приговором суда по делу об убийстве Хашогджи

Приговор суда по делу об убийстве журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашогджи не оправдал ожиданий властей Турции. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил руководитель департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун.

— Вердикт, вынесенный сегодня саудовским судом в отношении убийства журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве королевства в Стамбуле, не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества. Мы до сих пор не знаем, что случилось с телом Хашогджи, кто хотел его смерти и были ли местные сообщники, что ставит под сомнение достоверность судебных разбирательств в КСА, — отметил Алтун.

Он также призвал власти Саудовской Аравии сотрудничать с продолжающимся расследованием убийства журналиста, которое ведётся в Турции.

— Это их законное и добросовестное обязательство — пролить свет на убийство, которое было совершено в Турции, и обеспечить правосудие. Это единственный способ предотвратить подобные зверства в будущем, — подытожил Фахреттин Алтун.

Ранее сообщалось, что суд Саудовской Аравии огласил окончательные приговоры в отношении восьми человек, проходивших по делу об убийстве журналиста. Пять из них проведут за решёткой по двадцать лет каждый, один осуждён на десять лет, ещё двое получили по семь лет тюремного заключения.