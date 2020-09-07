Власти Турции остались недовольны приговором суда по делу об убийстве Хашогджи

Приговор суда по делу об убийстве журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашогджи не оправдал ожиданий властей Турции. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил руководитель департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун.
— Вердикт, вынесенный сегодня саудовским судом в отношении убийства журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве королевства в Стамбуле, не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества. Мы до сих пор не знаем, что случилось с телом Хашогджи, кто хотел его смерти и были ли местные сообщники, что ставит под сомнение достоверность судебных разбирательств в КСА, — отметил Алтун.
Невеста саудовского журналиста Хашогджи назвала его убийство "большим предательством и обманом"Она призвала суд к справедливости и беспристрастности.
Он также призвал власти Саудовской Аравии сотрудничать с продолжающимся расследованием убийства журналиста, которое ведётся в Турции.
— Это их законное и добросовестное обязательство — пролить свет на убийство, которое было совершено в Турции, и обеспечить правосудие. Это единственный способ предотвратить подобные зверства в будущем, — подытожил Фахреттин Алтун.
Ранее сообщалось, что суд Саудовской Аравии огласил окончательные приговоры в отношении восьми человек, проходивших по делу об убийстве журналиста. Пять из них проведут за решёткой по двадцать лет каждый, один осуждён на десять лет, ещё двое получили по семь лет тюремного заключения.
В ООН заявили о доказательствах причастности кронпринца к убийству ХашогджиСпецдокладчик призвала Эр-Рияд извиниться перед родственниками журналиста, США и Турцией.
Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года после того, как вошёл в здание консульства своей страны в Стамбуле. Позже выяснилось, что журналиста жестоко убили. В апреле 2019 года американские власти приняли решение о запрете на въезд в США 16 граждан Саудовской Аравии за причастность к преступлению. В декабре того же года пять человек были приговорены к смертной казни по делу об убийстве Хашогджи. Сыновья погибшего журналиста заявили о прощении тех, кто виновен в расправе над отцом.