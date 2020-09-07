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В Саудовской Аравии вынесли окончательные приговоры причастным к убийству Хашогджи

Пять человек проведут в тюрьме по 20 лет каждый.

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Джамаль Хашогджи. Фото © Twitter / Abdullah S. Al-Bedaiwi

В Саудовской Аравии огласили окончательные приговоры в отношении восьми человек, проходивших по делу об убийстве обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогджи, передаёт Saudi Press Agency. Расправа над журналистом была совершена в октябре 2018 года в здании генконсульства королевства в Стамбуле.

Пять человек проведут за решёткой по 20 лет каждый, остальные получили сроки от семи до 10 лет лишения свободы. Как отмечается, приговоры окончательные и подлежат незамедлительному исполнению. Уголовное дело объявлено "закрытым в частном и публичном порядке".

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Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года после того, как вошёл в здание консульства своей страны в Стамбуле. Позже выяснилось, что журналиста жестоко убили. В апреле 2019 года американские власти приняли решение о запрете на въезд в США 16 граждан Саудовской Аравии за причастность к преступлению. В декабре того же года пять человек были приговорены к смертной казни по делу об убийстве Хашогджи. Сыновья погибшего журналиста заявили о прощении тех, кто виновен в расправе над отцом.

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