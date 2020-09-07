Криминальный авторитет рассказал Ефремову, как вести себя в колонии

Автор романа "Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х", в прошлом криминальный авторитет Михаил Орский дал обвиняемому по делу о ДТП со смертельным исходом Михаилу Ефремову несколько советов о том, как вести себя в колонии. Ранее прокурор запросил для актёра одиннадцать лет лишения свободы.
По мнению Орского, артист будет отбывать наказание с "первопроходцами-ботаниками", передаёт "Московский комсомолец".
— Но сами понимаете, всегда возможны сюрпризы. Потому вот советы, — сказал собеседник газеты.
Орский призвал артиста не поддаваться на провокации сотрудников колонии, если они вдруг захотят с ним выпить. Бывший заключённый считает, что срок для актёра будет шансом "отсохнуть" от водки и стать человеком. Он также посоветовал Ефремову "не кичиться известностью", относиться к сокамерникам с уважением, бросить курить, проявлять повышенную чистоплотность и не пропускать прогулок.
"Готовится к приговору спокойно". Пашаев заявил, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказаниеГособвинение попросило суд отправить актёра в колонию на 11 лет.
Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. По словам очевидцев, в момент происшествия артист был пьян. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Во время прений сторон гособвинение запросило для Ефремова одиннадцать лет лишения свободы в колонии. Адвокат артиста Эльман Пашаев попросил назначить своему клиенту не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — отправить Ефремова в колонию-поселение.