Криминальный авторитет рассказал Ефремову, как вести себя в колонии

Автор романа "Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х", в прошлом криминальный авторитет Михаил Орский дал обвиняемому по делу о ДТП со смертельным исходом Михаилу Ефремову несколько советов о том, как вести себя в колонии. Ранее прокурор запросил для актёра одиннадцать лет лишения свободы.

По мнению Орского, артист будет отбывать наказание с "первопроходцами-ботаниками", передаёт "Московский комсомолец".

— Но сами понимаете, всегда возможны сюрпризы. Потому вот советы, — сказал собеседник газеты.

Орский призвал артиста не поддаваться на провокации сотрудников колонии, если они вдруг захотят с ним выпить. Бывший заключённый считает, что срок для актёра будет шансом "отсохнуть" от водки и стать человеком. Он также посоветовал Ефремову "не кичиться известностью", относиться к сокамерникам с уважением, бросить курить, проявлять повышенную чистоплотность и не пропускать прогулок.