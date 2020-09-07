"Мне холодно и грязно". Молодая жена Петросяна негативно отозвалась о Чёрном море и вызвала негодование подписчиков

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками мнением о Чёрном море, где сейчас отдыхает с возлюбленным, и вызвала тем самым волну негатива.

— Я не купаюсь в Чёрном море в России. Мне холодно и грязно. Думаю, дискуссию можно завершить, — написала она в ответ на комментарий одной из пользовательниц в Instagram.

Брухунова отметила, что не понимает, кому могут быть интересны такие факты и зачем люди об этом спрашивают. Слова девушки некоторые восприняли даже с обидой, подчеркнув, что она могла бы ответить более уважительно.

В комментариях к другой публикации Татьяна рассказала, что любит, когда разница между температурой воздуха и воды в море не ощущается, и лучшим таким вариантом является Средиземное море, а именно — в Израиле.