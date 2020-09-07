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"Сожрать хотят!" Семенович "сварили" в огромном котле — видео

Артистка отметила, что осуществить задуманное злопыхателям не удастся — подавятся.

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Анну Семенович засняли в огромном котле в воде в окружении еловых веток. Роликом звезда поделилась на своей странице в Instagram, передают "Дни.ру".

Варят, жарят, шпарят! Сожрать хотят! Но не выйдет — подавитесь! — сказала певица хейтерам.

Большая грудь и тяжёлая травма убили карьеру Семенович. А ведь она была крутой фигуристкой!

Анну Семенович все знают как актрису, певицу, ведущую и экс-солистку группы "Блестящие". Однако не всем известно, что изначально она прославилась как фигуристка. Лайф рассказывает о спортивной главе биографии пышногрудой дивы.

Подписчики оценили юмор артистки. По их мнению, певица исполнила мечту своих недругов. "Ох, даёшь огня", "Сытный супчик получится", — написали фанаты в комментариях к посту.

Ранее Семенович снялась в купальнике и похвасталась тонкой талией, но топорный фотошоп лишь рассмешил её фанатов.

Анна Семенович — российская певица, фигуристка, актриса и телеведущая. Была участницей группы "Блестящие" в период с 2003 по 2007 год. Мастер спорта международного класса по фигурному катанию на коньках и танцах на льду. Подробнее о биографии знаменитости читайте на сайте uznayvse.ru.

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