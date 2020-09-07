"Сожрать хотят!" Семенович "сварили" в огромном котле — видео

Большая грудь и тяжёлая травма убили карьеру Семенович. А ведь она была крутой фигуристкой! Анну Семенович все знают как актрису, певицу, ведущую и экс-солистку группы "Блестящие". Однако не всем известно, что изначально она прославилась как фигуристка. Лайф рассказывает о спортивной главе биографии пышногрудой дивы.