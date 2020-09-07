В России выписали первый штраф за неразмещение теста на CoViD-19 на сайте госуслуг

Жителю России назначили первый штраф за несвоевременное размещение результатов теста на CoViD-19 на портале госуслуг. Теперь ему придётся заплатить 15 тысяч рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

— Решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 7 сентября 2020 года гражданин, прибывший на территорию РФ воздушным транспортом, привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ за неразмещение в трёхдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на CoViD-19 методом ПЦР, — сообщают в ведомстве.

Как добавляют в пресс-службе, суд назначил мужчине административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.