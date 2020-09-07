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Памела Андерсон закрутила роман с телохранителем, который младше её на 13 лет

Кумир миллионов даже выложила пару фото, где самые зоркие заметили её нового избранника.

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Фото © Instagram / pamelaanderson

Популярная модель Playboy Памела Андерсон не стала долго горевать после неудачного замужества. Да и зачем, ведь оно продлилось всего 12 дней. Звезда поделилась с фанатами чёрно-белыми снимками, на которых появился её телохранитель Дэн Хейхёрст. И поклонники посчитали это милым, пока источник, близкий к модели, не сообщил, что это вообще-то её новый ухажёр, пишет News.com.

Фото © Instagram / pamelaanderson

О новом избраннике Памелы известно не очень много, ведь он не из Голливуда, а потому раньше не попадал под пристальное внимание СМИ. Мужчине — около сорока лет, он тихий и спокойный. На модель он работает уже два года, но из деловых в романтические их отношения переросли совсем недавно. Сейчас телохранитель живёт вместе с возлюбленной в Ванкувере, Канада, где занимается ремонтом её дома.

Фото © Instagram / pamelaanderson

Он настоящий мужчина и знает, как себя вести с Пэм, за этим очень интересно наблюдать. Они постоянно вместе и не выпускают друг друга из вида. Он для неё просто идеален

Источник, близкий к паре

Фото © Instagram / pamelaanderson

Памела Андерсон — эффектная блондинка, которая уже несколько десятилетий покоряет сердца мужчин по всему миру. Она была замужем за рок-музыкантами Томми Ли и Кид Роком, дважды — за кинопродюсером Риком Соломоном. А в январе этого года Пэм тайно выскочила за продюсера Джона Питерса, с которым развелась спустя две недели. Хотя позже и выяснилось, что союз не был официальным.

Модель, с которой встречается Брэд Питт, состоит в открытом браке с 68-летним ресторатором

Помимо этого, у девушки есть ребёнок, которого они воспитывают вместе.

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