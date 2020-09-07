Памела Андерсон закрутила роман с телохранителем, который младше её на 13 лет

Популярная модель Playboy Памела Андерсон не стала долго горевать после неудачного замужества. Да и зачем, ведь оно продлилось всего 12 дней. Звезда поделилась с фанатами чёрно-белыми снимками, на которых появился её телохранитель Дэн Хейхёрст. И поклонники посчитали это милым, пока источник, близкий к модели, не сообщил, что это вообще-то её новый ухажёр, пишет News.com.

Фото © Instagram / pamelaanderson

О новом избраннике Памелы известно не очень много, ведь он не из Голливуда, а потому раньше не попадал под пристальное внимание СМИ. Мужчине — около сорока лет, он тихий и спокойный. На модель он работает уже два года, но из деловых в романтические их отношения переросли совсем недавно. Сейчас телохранитель живёт вместе с возлюбленной в Ванкувере, Канада, где занимается ремонтом её дома.

Фото © Instagram / pamelaanderson

Он настоящий мужчина и знает, как себя вести с Пэм, за этим очень интересно наблюдать. Они постоянно вместе и не выпускают друг друга из вида. Он для неё просто идеален Источник, близкий к паре

Фото © Instagram / pamelaanderson