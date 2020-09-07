Фанаты боялись за жизнь Рианны, увидев синяки на её лице, пока не узнали правду

Недавно Рианну застали в весьма пугающем виде. Артистка вечером подъехала к ресторану Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе и тихо сидела в машине, ожидая заказ. И тут её подкараулили папарацци, которые заметили на лице звезды синяки и ссадины, пишет TMZ.

Сразу же появились предположения о том, что Рианна снова стала жертвой рукоприкладства. Певице уже приходилось сталкиваться с насилием: в 2009 году она подверглась нападению своего бойфренда Криса Брауна. Однако представитель певицы заявил, что на этот раз она просто упала со скутера. Артистка сильно не пострадала и довольно быстро идёт на поправку, пишет People.

Фото © Instagram / badgalriri

Рианна сейчас в полном порядке, но на прошлой неделе она упала со скутера и ушибла себе лицо. К счастью, серьёзных травм не было, всё быстро заживает представитель Рианны

Фото © Instagram / badgalriri