17-летний блогер, который прославился благодаря своей любви к косметике, найден мёртвым

Родственники и друзья блогера-визажиста Итана Питерса, известного в соцсетях как Ethan is Supreme, сообщили, что юноша погиб в минувшие выходные. Официальных заявлений о причине смерти Итана ещё не было, однако многие издания сообщают, что причиной могла стать передозировка наркотиками.
Буквально за пару дней до своей кончины американец написал пост в своём инстаграме, где поблагодарил обидчиков из детства, ведь благодаря им он стал тем, кем является сейчас.
Хотелось бы поблагодарить всех, кто издевался надо мной. Я делаю это раз в год, чтобы увидеть, насколько я изменился. И единственное, что не изменилось, — это тёмные круги под глазами
ethanisupreme
В комментариях под постом коллеги в бьюти-индустрии и фанаты парня написали, как сильно им его будет не хватать, и признали, что Итан был настоящей восходящей звездой, которая, к сожалению, ушла слишком рано.
Покойся с миром, Итан. Ты ушёл слишком рано
yflmartin
Покойся с миром, друг. Твой талант был непревзойдённым, а твоё чувство юмора всегда поднимало мне настроение 🕊🤍
mattsarafa
Покойся с миром, бро. Спасибо за поддержку, которую ты мне оказал, пока был здесь. Ушёл слишком рано
goner
К своим 17 годам Итан создал блог с аудиторий в 550 тысяч подписчиков, в котором делился с фанатами оригинальными вариантами макияжа. Также парень запустил собственный бренд hellboy, продающий одежду и аксессуары.