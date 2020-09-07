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17-летний блогер, который прославился благодаря своей любви к косметике, найден мёртвым

Несмотря на юный возраст, парень смог собрать аудиторию в полмиллиона человек, а коллеги по бьюти-индустрии называли его восходящей звездой.

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Фото © Instagram / ethanisupreme

Родственники и друзья блогера-визажиста Итана Питерса, известного в соцсетях как Ethan is Supreme, сообщили, что юноша погиб в минувшие выходные. Официальных заявлений о причине смерти Итана ещё не было, однако многие издания сообщают, что причиной могла стать передозировка наркотиками.

Фото © Instagram / ethanisupreme

Буквально за пару дней до своей кончины американец написал пост в своём инстаграме, где поблагодарил обидчиков из детства, ведь благодаря им он стал тем, кем является сейчас.

Хотелось бы поблагодарить всех, кто издевался надо мной. Я делаю это раз в год, чтобы увидеть, насколько я изменился. И единственное, что не изменилось, — это тёмные круги под глазами

ethanisupreme

В комментариях под постом коллеги в бьюти-индустрии и фанаты парня написали, как сильно им его будет не хватать, и признали, что Итан был настоящей восходящей звездой, которая, к сожалению, ушла слишком рано.

Покойся с миром, Итан. Ты ушёл слишком рано

yflmartin

Покойся с миром, друг. Твой талант был непревзойдённым, а твоё чувство юмора всегда поднимало мне настроение 🕊🤍

mattsarafa

Покойся с миром, бро. Спасибо за поддержку, которую ты мне оказал, пока был здесь. Ушёл слишком рано

goner

Фото © Instagram / ethanisupreme

К своим 17 годам Итан создал блог с аудиторий в 550 тысяч подписчиков, в котором делился с фанатами оригинальными вариантами макияжа. Также парень запустил собственный бренд hellboy, продающий одежду и аксессуары.

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