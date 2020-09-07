Хайди Клум занялась домашними делами топлес, и все теперь мечтают оказаться на месте её молодого мужа

Известная немецкая модель Хайди Клум давно отбросила любой стыд, поэтому регулярно балует поклонников откровенными снимками. В этот раз она позволила им заглянуть в свою семейную жизнь, показав, как именно она занимается домашними делами. Модель поливала цветы из лейки, когда муж подкрался к ней и сфотографировал. И подписчики не могут винить 31-летнего музыканта и гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, ведь никто бы не устоял на его месте.
Снимком 47-летняя модель поделилась в сториз "Инстаграма". На нём она стоит в саду спиной к камере и с лейкой в руках. На Хайди лишь низ от купальника со змеиным принтом. Мокрые волосы модели аккуратно уложены. Такая картина не могла никого оставить равнодушным, тем более 7,5 миллиона подписчиков модели, пишет News.com.
Муж Хайди не в первый раз выступает её фотографом. Недавно звезда выкладывала своё жаркое фото, обнажённое тело на котором прикрывала лишь прозрачная штора. Также пара нередко выкладывает и общие снимки, не стесняясь показывать свою любовь и теплоту, несмотря на неоднозначную реакцию фанатов.
Влюблённые тайно поженились в феврале прошлого года, а потом отпраздновали это на яхте. Поклонники модели и музыканта со смешанными чувствами узнали о свадьбе, ведь у новых супругов 16-летняя разница в возрасте. Однако саму пару это никак не смущает, тем более Хайди в свои 47 лет выглядит очень молодо и свежо.