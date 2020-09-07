Хайди Клум занялась домашними делами топлес, и все теперь мечтают оказаться на месте её молодого мужа

Известная немецкая модель Хайди Клум давно отбросила любой стыд, поэтому регулярно балует поклонников откровенными снимками. В этот раз она позволила им заглянуть в свою семейную жизнь, показав, как именно она занимается домашними делами. Модель поливала цветы из лейки, когда муж подкрался к ней и сфотографировал. И подписчики не могут винить 31-летнего музыканта и гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, ведь никто бы не устоял на его месте.

Фото © Instagram / heidiklum

Снимком 47-летняя модель поделилась в сториз "Инстаграма". На нём она стоит в саду спиной к камере и с лейкой в руках. На Хайди лишь низ от купальника со змеиным принтом. Мокрые волосы модели аккуратно уложены. Такая картина не могла никого оставить равнодушным, тем более 7,5 миллиона подписчиков модели, пишет News.com.

Фото © Instagram / heidiklum

Муж Хайди не в первый раз выступает её фотографом. Недавно звезда выкладывала своё жаркое фото, обнажённое тело на котором прикрывала лишь прозрачная штора. Также пара нередко выкладывает и общие снимки, не стесняясь показывать свою любовь и теплоту, несмотря на неоднозначную реакцию фанатов.

Фото © Instagram / heidiklum