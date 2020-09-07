Солист 5sta Family объявил о смерти своей дочки, которая родилась всего 9 дней назад

И пусть мы сами сейчас до конца не понимаем всего, что ты нам дала за этот короткий промежуток времени, мы обязательно поймём и всегда будем вспоминать тебя с благодарностью и любовью, которой ты наполнила наши сердца

Валерий Ефремов