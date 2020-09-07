Солист 5sta Family объявил о смерти своей дочки, которая родилась всего 9 дней назад

На данный момент причина смерти малышки широкой общественности не известна. О семейном горе Валерий рассказал в своём личном Instagram-аккаунте. В посте, который музыкант опубликовал в минувшие выходные, он поблагодарил ребёнка за "самые прекрасные 9,5 дня в жизни".
Спасибо тебе, наша кроха! Это были самые прекрасные 9,5 дня в нашей жизни! Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно — быть родителями
Валерий Ефремов
Фото © Instagram / c0olb
И пусть мы сами сейчас до конца не понимаем всего, что ты нам дала за этот короткий промежуток времени, мы обязательно поймём и всегда будем вспоминать тебя с благодарностью и любовью, которой ты наполнила наши сердца
Валерий Ефремов
Мама девочки Анна никак не прокомментировала трагедию. Девушка появилась в жизни солиста 5sta Family ещё в начале десятых. Рождение дочери стало большим сюрпризом для фанатов пары — в своих соцсетях музыкант никак не афишировал беременность своей возлюбленной.
5sta Family. Фото © Instagram / c0olb
5sta Family стала известна в конце нулевых благодаря треку "Я буду". С тех пор солистки проекта неоднократно менялись. Среди них были певица Лоя, бывшая "Ранетка" Лера Козлова и Юлианна Караулова. В 2018-м Лоя вернулась в группу, в честь чего ребята сняли клип с говорящим названием "Снова вместе".
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