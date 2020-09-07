Учёные клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла 20 лет назад

Американские учёные смогли клонировать лошадь Пржевальского, которая умерла более 20 лет назад. Всё это время её ген хранился в морозильной камере, сообщает официальный портал организации по сохранению и восстановлению генетических данных исчезающих животных Revive and Restore.

Отмечается, что это первое клонирование лошади Пржевальского за последние 17 лет. Жеребёнок родился в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии. Малышу дали имя Курт (в честь патолога и генетика Курта Бениршке). Он стал клоном жеребёнка, который родился в 1975 году, а умер в 1998-м.

Лошадь Пржевальского практически вымерла в 1990-х. Сейчас по всему миру насчитывается не более двух тысяч лошадей этой породы. Клонированный жеребёнок Курт стал надеждой на то, что в будущем учёные смогут восстановить популяцию этих животных, занесённых в Красную книгу, отмечают в организации.