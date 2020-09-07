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Блёданс уверена, что за блокировкой профиля её сына скрывается "массированная атака" Instagram

При этом она также убеждена, что сможет победить в борьбе с соцсетью.

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Видео © LIFE

Российская актриса Эвелина Блёданс в интервью Лайфу заявила, что "Инстаграм" в настоящее время ведёт "массированную атаку" на детские страницы в соцсети, активно и безвозвратно их удаляя. Однако, по её словам, в случае аккаунта её сына Семёна с синдромом Дауна это не должно так работать, поскольку это не обычный профиль с фотографиями.

"Я в замешательстве". Блёданс в беседе с Лайфом назвала заблокированный в Instagram профиль сына значимой соцплощадкой

Артистка считает, что аккаунт был акцией помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Наш случай уникален, развитие ребёнка от рождения, ребёнка солнечного, такой второй истории нет ни в одной соцсети. <...> Мамочки, которые забеременели и им сказали, что у них особенный ребёнок, инстаграм Семёна для них является катализатором оставить ребёнка в семье, — сказала она.

При этом она отметила, что, несмотря на попытки доказать администрации "Инстаграма", что владельцем страницы является взрослый, в настоящий момент она полностью удалена. Хотя Сама Эвелина уверена, что ничего "безвозвратного" нет и что всё получится.

Как ранее сообщал Лайф, в самой соцсети "Инстаграм" решение о блокировке профиля Семёна с более чем 220 тысячами подписчиков объяснили несоответствием правилам блога. По этому вопросу к руководству компании лично обращалась региональный директор соцсети Анна-Мария Тренева, но не помогло.

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