"Будет самая грязная кампания". Трамп обвинил демократов в нечестной игре в ходе предвыборной гонки

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его оппоненты из Демократической партии ведут грязную предвыборную кампанию. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.
По словам главы Белого дома, его противники могут воспользоваться рассылкой 80 миллионов "непрошеных бюллетеней" для голосования.
"Экономит много времени". Трамп придумал общее прозвище для Обамы и БайденаРанее глава Белого дома неоднократно называл своего оппонента по будущим выборам Сонный Джо.
— Они играют грязно, и самым грязным трюком могут стать 80 миллионов бюллетеней для голосования, которых избиратели не запрашивали. Их просто рассылают по всей стране — 80 млн бюллетеней. Я называю их непрошеными бюллетенями. Это будет самая грязная кампания, — отметил Трамп.
Американский лидер также добавил, что демократы следили за его предвыборной кампанией в 2016 году, и к этому были причастны нынешний оппонент Трампа в борьбе за президентское кресло Джозеф Байден и экс-глава Белого дома Барак Обама.
— Они составили лживое досье, и было доказано, что оно полностью фальшивое. Его составил [бывший агент британских спецслужб] Кристофер Стил, и оно было оплачено [экс-госсекретарём] Хиллари Клинтон и демократами, и они незаконно использовали его. Президент Обама и Байден — этот Сонный Джо — знали о происходящем. Они осуществляли слежку за моей кампанией, и их поймали на этом, — подчеркнул президент Америки.
Также Трамп уточнил, что если бы такое совершили республиканцы, то они "оказались бы в тюрьме на 50 лет за измену".
Обама рассказал, из-за чего Трамп "не дорос" до должности президентаА вот о сопернике главы Белого дома на ближайших выборах президента экс-лидер, напротив, отозвался очень лестно.
Ранее он не раз обвинял американские спецслужбы в том, что те вели слежку во времена предвыборной гонки. В 2016–2017 годах ФБР даже проводило расследование против Трампа, пытаясь выяснить, был ли тогда ещё кандидат в президенты США в сговоре с российскими властями. Этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который в 2019 году заявил, что доказательств этому никаких нет. Трамп всегда категорически отрицал подобные обвинения, заявляя, что они политически мотивированные.