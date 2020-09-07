"Будет самая грязная кампания". Трамп обвинил демократов в нечестной игре в ходе предвыборной гонки

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его оппоненты из Демократической партии ведут грязную предвыборную кампанию. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

По словам главы Белого дома, его противники могут воспользоваться рассылкой 80 миллионов "непрошеных бюллетеней" для голосования.

— Они играют грязно, и самым грязным трюком могут стать 80 миллионов бюллетеней для голосования, которых избиратели не запрашивали. Их просто рассылают по всей стране — 80 млн бюллетеней. Я называю их непрошеными бюллетенями. Это будет самая грязная кампания, — отметил Трамп.

Американский лидер также добавил, что демократы следили за его предвыборной кампанией в 2016 году, и к этому были причастны нынешний оппонент Трампа в борьбе за президентское кресло Джозеф Байден и экс-глава Белого дома Барак Обама.

— Они составили лживое досье, и было доказано, что оно полностью фальшивое. Его составил [бывший агент британских спецслужб] Кристофер Стил, и оно было оплачено [экс-госсекретарём] Хиллари Клинтон и демократами, и они незаконно использовали его. Президент Обама и Байден — этот Сонный Джо — знали о происходящем. Они осуществляли слежку за моей кампанией, и их поймали на этом, — подчеркнул президент Америки.

Также Трамп уточнил, что если бы такое совершили республиканцы, то они "оказались бы в тюрьме на 50 лет за измену".