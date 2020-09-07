В отделении ООН в Вене выявлено семь случаев коронавируса

В понедельник число новых случаев коронавируса в отделении ООН в Вене увеличилось на семь человек. Об этом сообщает пресс-служба Венского международного центра, передаёт ТАСС.

– Шестеро из новых инфицированных работают в Международном агентстве по атомной энергии, один - в Управлении ООН по наркотикам и преступности, – говорится в сообщении.

Отмечается, что все они связаны с выявленным ранее диагнозом у одного из сотрдуников МАГАТЭ. Все контактировавшие с ним были отправлены на самоизоляцию, их уже поставили в известность о положительном результате тестов.

Учитывая новые данные, общее число заболевших в отделении ООН составило 32 человека, к настоящему моменту 24 из них уже выздоровели.