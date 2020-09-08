Половина случаев CoViD-19 у детей в России протекала в лёгкой форме

В Роспотребнадзоре заявили, что почти 50 тысяч детей в стране переболели коронавирусной инфекцией за первое полугодие 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что всего за первое полугодие зафиксировано 47 712 случаев инфицирования CoViD-19 у детей. Это чуть более 8% от общего числа заболевших. Добавим, что у половины российских детей болезнь протекала в лёгкой форме.

— По мнению учёных, это может объясняться так называемой конкуренцией вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания. А также, вероятно, тем, что у детей рецептор АПФ, к которому прикрепляется коронавирус, имеется в недостаточных количествах в дыхательных путях, лёгких и кишечнике, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, чуть более 32% детей, у которых был выявлен коронавирус, перенесли болезнь бессимптомно, тяжёлая форма регистрировалась лишь у 0,2% детей в стране.

Стоит отметить, что наибольшая доля среднетяжёлых и тяжёлых форм болезни встречалась у детей в возрасте до одного года.