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Сразу два российских теннисиста сойдутся в четвертьфинале US Open

Их встреча запланирована на 9 сентября.

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Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / medwed33, andreyrublev

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в матче четвёртого круга против американца Фрэнсиса Тиафо и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).

Встреча завершилась разгромной победой россиянина со счётом 6:4, 6:1, 6:0. Теперь в четвертьфинале его ожидает матч против соотечественника — Андрея Рублёва, который ранее одолел итальянца Маттео Берреттини и повторил свой лучший результат на турнирах Большого шлема. Встреча двух представителей России запланирована на 9 сентября.

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Отметим, что 24-летний Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), а 22-летний Рублёв расположился на 14-м месте в списке лучших теннисистов планеты.

В других четвертьфинальных парах сразятся испанец Пабло Карреньо-Буста и канадец Денис Шаповалов, хорват Борна Чорич и немец Александр Зверев, представитель Австралии Алекс Де Минаур и австриец Доминик Тим. Встречи пройдут 8 и 9 сентября.

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Финал US Open запланирован 13 сентября, все матчи на турнире из-за пандемии проходят без зрителей.

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