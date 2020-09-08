Минпромторг предлагает оставить на АЗС торговлю только бензином и дизелем

Минпромторг России совместно с Росстандартом подготовил проект постановления, согласно которому с 1 января 2021 года на всех АЗС на территории России будет запрещена торговля неавтомобильными видами топлива. Об этом сообщают "Известия".

— Зачастую на АЗС судовое маловязкое или печное топливо и разного рода суррогат реализуются под видом жидкого автомобильного топлива, — говорится в публикации.

Отмечается, что они занимают около 20% рынка дизтоплива, или 7–7,5 миллиона тонн в год, встречаются суррогаты во всех субъектах. При этом подобная продукция продаётся открыто, ведь нет запрещающего закона, а некоторые автомобилисты не прочь покормить своего коня чем попало, если это дешевле.

— Спрос на рынке ДТ на 56% различными автотранспортными средствами — от легковых машин до фур и тракторов. При этом только 11% из них соответствует нормам Евро-5. Следовательно, 89% в топливе такого стандарта пока не нуждается, — отмечается в публикации.

Более того, около половины автотранспортных средств соответствуют стандарту Евро-2 и ниже и являются потенциальными потребителями суррогата, ведь у них нет особых резонов заправляться дорогим топливом высшего экологического класса.

И если те, кто пошёл на это сознательно, готовы к рискам, то владельцы новых автомобилей, ставшие жертвой недобросовестных продавцов, могут столкнуться с необходимостью серьёзного ремонта. Помимо этого в выхлопных газах от такого "дизеля" повышенное содержание серы, что увеличивает экологическую нагрузку.