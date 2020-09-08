Журналисты выяснили, в каком регионе России самые высокие зарплаты

В первом полугодии 2020-го самая высокая средняя зарплата в России была зарегистрирована на Чукотке. К такому выводу пришли журналисты RT после анализа данных Росстата.

— На втором месте — Ямало-Ненецкий АО (113 тысяч рублей). Далее идут Москва (96,8 тысячи рублей), Магаданская область (96,6 тысячи) и Ненецкий АО (93,4 тысячи), — говорится в сообщении.

Помимо них в первой десятке расположились Сахалинская область — 90,9 тысячи рублей, Камчатский край — 81,2, ХМАО — 77,9, а также Якутия, где этот показатель составляет 74,8 тысячи рублей.

А вот с другой стороны списка расположилась Ивановская область, где зафиксирован самый низкий уровень заработка в размере 27,6 тысячи. По 28,7 тысячи в Алтайском крае и Карачаево-Черкесии, в Чечне — 28,9, а в Дагестане 29,3 тысячи рублей.