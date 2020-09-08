Пассажира выбросило на дорогу. Камеры сняли момент жёсткого ДТП в Петербурге

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Жёсткое ДТП произошло сегодня вечером в Санкт-Петербурге. "Мерседес" на такой скорости влетел в "рено", что одну из пассажирок от удара выбросило на проезжую часть.
Инцидент произошёл в пять часов вечера на пересечении улицы Ярослава Гашека и Загребского бульвара. В то время как водитель кроссовера заканчивал поворот налево, владелец седана решил проскочить на жёлтый. На кадрах с камеры наблюдения видно, что в самый последний момент водитель "мерседеса" начал тормозить, но это никак не спасло его от столкновения.
Двое взрослых и восьмилетний ребёнок погибли в ДТП в Орловской областиЧто послужило причиной аварии, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
Сильнее всего в результате аварии пострадала 69-летняя пенсионерка, которую выбросило на дорогу. Её состояние врачи оценивают как тяжёлое. Также, как сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД РФ, пострадали ещё один пассажир и водитель "рено".
Накануне Лайф рассказывал о ДТП в Ингушетии, жертвами которого стали три человека. Причиной аварии стал рискованный манёвр обгона — по традиции водители соревновались за право ехать рядом с машиной невесты и жениха.