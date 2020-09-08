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Пассажира выбросило на дорогу. Камеры сняли момент жёсткого ДТП в Петербурге

В результате аварии чудом никто не погиб.

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Видео © LIFE

Жёсткое ДТП произошло сегодня вечером в Санкт-Петербурге. "Мерседес" на такой скорости влетел в "рено", что одну из пассажирок от удара выбросило на проезжую часть.

Инцидент произошёл в пять часов вечера на пересечении улицы Ярослава Гашека и Загребского бульвара. В то время как водитель кроссовера заканчивал поворот налево, владелец седана решил проскочить на жёлтый. На кадрах с камеры наблюдения видно, что в самый последний момент водитель "мерседеса" начал тормозить, но это никак не спасло его от столкновения.

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Что послужило причиной аварии, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Сильнее всего в результате аварии пострадала 69-летняя пенсионерка, которую выбросило на дорогу. Её состояние врачи оценивают как тяжёлое. Также, как сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД РФ, пострадали ещё один пассажир и водитель "рено".

Накануне Лайф рассказывал о ДТП в Ингушетии, жертвами которого стали три человека. Причиной аварии стал рискованный манёвр обгона — по традиции водители соревновались за право ехать рядом с машиной невесты и жениха.

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