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СМИ: Замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве

С Анатолием Тихоновым проводятся следственные действия.

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Анатолий Тихонов. Фото © Министерство энергетики России

Заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова задержали по подозрению в хищениях путём мошенничества в крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что с утра с ним проводятся следственные действия, меру пресечения будет избирать суд.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго изымаются документы, представляющие интерес для следствия. По данным "Коммерсанта", обыски также проводились у заместителя гендиректора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Игоря Кожуховского. Дело связано с реализацией утверждённой в 2014 году госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013–2015 годы.

Арестовано уже три человека по делу о хищениях в РКК "Энергия"

Первым такую меру пресечения получил бывший глава корпорации Владимир Солнцев.

Ранее Лайф рассказывал, что в Амурской области на генерала в отставке завели уголовное дело о хищении 67 миллионов рублей.

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