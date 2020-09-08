СМИ: Замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве

Заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова задержали по подозрению в хищениях путём мошенничества в крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что с утра с ним проводятся следственные действия, меру пресечения будет избирать суд.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго изымаются документы, представляющие интерес для следствия. По данным "Коммерсанта", обыски также проводились у заместителя гендиректора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Игоря Кожуховского. Дело связано с реализацией утверждённой в 2014 году госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013–2015 годы.