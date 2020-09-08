"С разбойниками и убийцами его сажать не будут". Лайф выяснил, в каких условиях будет находиться Ефремов

Условия содержания в СИЗО № 5, куда отправили актёра Михаила Ефремова, оцениваются как выше среднего. Об этом в беседе с Лайфом рассказал уполномоченный по правам человека Александр Хуруджи.

— Я посещал разные места. СИЗО № 5 — на среднем уровне, даже выше среднего, то есть это далеко не худший вариант. Там неплохие доктора и даже есть эндокринолог. И качество камер соответствует. Я считаю, что ему там ничего не грозит. Всё, чего не хватает, ему сокамерники помогут и придут навстречу. Там присутствует определённая взаимовыручка в таких ситуациях, — рассказал омбудсмен.

Его слова подтвердил и бывший заключённый СИЗО № 5 Александр Марголин. В разговоре с Лайфом он рассказал, что в исправительном учреждении неплохой ремонт, а в камерах содержится по 12–14 человек. По его словам, издеваться над Ефремовым там никто не будет.

— Я бы не сказал, что там какие-то издевательства могут быть. Ефремов — публичный человек. Не думаю, что будет какой-то треш. Его с разбойниками и убийцами сажать не будут. Другое дело, что человек пребывает в подавленном состоянии. Это сильнейший стресс, особенно в первые дни. Всё зависит от того, с кем он будет там сидеть, — рассказал Марголин.

По его словам, из неудобств в Водниках — разве что жестковатые кровати и постоянно курящие соседи. Туалет же там представляет собой отдельное помещение. Есть спортзал и душевые. Не будет проблем у Ефремова и с передачками. Как рассказал собеседник Лайфа, еда в СИЗО съедобная, но весьма отличается от той, к которой привыкли люди на свободе. Трудности могут возникнуть лишь с диетическим питанием в случае каких-либо проблем со здоровьем. Таких привилегий в учреждении не предусмотрено.

Напомним, сегодня суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Артиста признали виновным в смертельной аварии в центре Москвы в начале лета и назначили наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию одному из родственников погибшего в размере 800 тысяч рублей.