Успенская дала Лайфу эксклюзивный комментарий о приговоре Ефремову: Это решение убьёт талантливого артиста

Советская и российская певица Любовь Успенская дала Лайфу эксклюзивный комментарий о приговоре для осуждённого сегодня на восемь лет Михаила Ефремова. По словам артистки, колонию общего режима нужно заменить на домашний арест.

— Он творческий человек. Его и так подкосила ситуация с пандемией, когда пришлось находиться в изоляции долгое время. Это завершилось для артиста трагедией. Я прошу, услышьте меня, это решение убьёт талантливого артиста раньше времени! Я считаю, что надо изменить наказание и заменить колонию общего режима, например, на домашний арест, но не отнимать у артиста сцену, потому что без сцены артист умирает! — заявила певица.

В качестве примера Успенская привела историю из жизни. По словам певицы, именно сцена вернула её к жизни.

— Пусть у Ефремова останется возможность принимать участие в театральных спектаклях, после которых он будет возвращаться под домашний арест. Театр "Современник" нуждается в этом актёре. Не лишайте нас, зрителей, возможности посещать спектакли с участием Михаила, а иначе и театр без него не выживет, — добавила Успенская.

Артистка уверена, что самой подходящей мерой для Ефремова станет домашний арест. Она отметила, что за последнее время Россия потеряла много хороших актёров и лишать сцену профессионалов намеренно — "это не то, что мы должны сделать".