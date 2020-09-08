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"Переснять этот дубль нельзя". Серебренников призвал поддержать Михаила Ефремова

Актёра сегодня приговорили к восьми годам колонии.

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Фото © ТАСС / Гавриил Григоров, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Режиссёр Кирилл Серебренников не остался в стороне и прокомментировал приговор Михаилу Ефремову, которого сегодня осудили на восемь лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП.

Я сопереживаю Мише Ефремову, которого приговорили к восьми годам колонии. Переснять этот дубль нельзя. Мёртвому, к огромному сожалению, уже не помочь. Живому нужна поддержка, — написал он в "Инстаграме".

Серебренников отметил, что трагедия, произошедшая по вине актёра, ужасна, а "самый высший судья ему теперь — он сам". Режиссёр заявил, что может представить чувства Ефремова сейчас. Он призвал зрителей и поклонников творчества артиста быть рядом и оказать ему поддержку.

Ефремов выслушал приговор суда, опустив голову и держась за стол — видео

Актёра осудили на восемь лет колонии общего режима.

Сегодня Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Он также должен будет выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Суд признал актёра виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения. Показания свидетелей со стороны потерпевших признаны достоверными, а словам защиты о том, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье, суд не поверил. Защита Ефремова собирается обжаловать решение суда.

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