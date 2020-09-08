Ефремова доставили в московское СИЗО-5 "Водник"

Актёра Михаила Ефремова доставили в СИЗО-5 "Водник" в Москве. Об этом Лайфу сообщил источник.
Артиста поместят в СИЗО на карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСИН по столице.
— При поступлении в СИЗО он пройдёт первичный медицинский осмотр и будет помещён в камеру карантинного отделения, — говорится в сообщении.
"Бухали. Да. Были года. С тобой ведь мог бы быть тогда. Но я нажал на тормоза". Шнуров посвятил стихи ЕфремовуАктёра приговорили к восьми годам колонии.
Напомним, сегодня Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и обязали выплатить компенсацию сыну погибшего в размере 800 тысяч рублей. Суд зачёл ему в срок время, проведённое под домашним арестом. Ранее прокурор просил назначить Ефремову одиннадцать лет колонии. Защита Ефремова заявила, что обжалует приговор.