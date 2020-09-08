Ефремова доставили в московское СИЗО-5 "Водник"

Актёра Михаила Ефремова доставили в СИЗО-5 "Водник" в Москве. Об этом Лайфу сообщил источник.

Артиста поместят в СИЗО на карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСИН по столице.

— При поступлении в СИЗО он пройдёт первичный медицинский осмотр и будет помещён в камеру карантинного отделения, — говорится в сообщении.