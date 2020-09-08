Защита Ефремова обжалует приговор

При этом, выходя из суда, Пашаев был немногословен. На вопросы журналистов о том, как он оценивает приговор своему подзащитному, адвокат не отвечал.

В здании Пресненского суда и возле него сегодня собрались друзья и поклонники актёра.

Оглашение приговора Михаилу Ефремову — лица и эмоции в фотогалерее В здании Пресненского суда и возле него сегодня собрались друзья и поклонники актёра.

Сегодня суд признал актёра Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Также актёр лишился водительских прав на три года и должен будет выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Артист выслушал приговор, опустив голову и держась за стол.