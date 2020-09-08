Защита Ефремова обжалует приговор

Защита Михаила Ефремова обжалует приговор, который сегодня вынес Пресненский суд Москвы. Об этом РИА "Новости" рассказал адвокат актёра Эльман Пашаев.
При этом, выходя из суда, Пашаев был немногословен. На вопросы журналистов о том, как он оценивает приговор своему подзащитному, адвокат не отвечал.
Оглашение приговора Михаилу Ефремову — лица и эмоции в фотогалерееВ здании Пресненского суда и возле него сегодня собрались друзья и поклонники актёра.
Сегодня суд признал актёра Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Также актёр лишился водительских прав на три года и должен будет выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Артист выслушал приговор, опустив голову и держась за стол.