Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии

Актёра Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, приговорили к восьми годам колонии общего режима. Такое решение вынес Пресненский суд. Также актёр лишился водительских прав на три года и должен будет выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова, остальным потерпевшим — по рублю, как и просили.

Суд признал актёра виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения. Показания свидетелей со стороны потерпевших признаны достоверными, а вот словам стороны защиты о том, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье, суд не поверил. Установлено, что артист лично управлял своим джипом и находился в нём один.

Кроме того, суд признал, что врачи сделали всё возможное для спасения Сергея Захарова. При этом сторона защиты настаивала на том, что водитель "газели" погиб из-за врачебной ошибки.

Названы и смягчающие обстоятельства — трое малолетних детей, а также то, что Ефремов признал вину на стадии предварительного следствия и имеет госнаграды (лишать их артиста не стали).