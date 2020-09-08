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Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии

Актёр взят под стражу в зале суда.

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Михаил Ефремов. Фото © LIFE / Павел Баранов

Актёра Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, приговорили к восьми годам колонии общего режима. Такое решение вынес Пресненский суд. Также актёр лишился водительских прав на три года и должен будет выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова, остальным потерпевшим — по рублю, как и просили.

Суд признал актёра виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения. Показания свидетелей со стороны потерпевших признаны достоверными, а вот словам стороны защиты о том, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье, суд не поверил. Установлено, что артист лично управлял своим джипом и находился в нём один.

Кроме того, суд признал, что врачи сделали всё возможное для спасения Сергея Захарова. При этом сторона защиты настаивала на том, что водитель "газели" погиб из-за врачебной ошибки.

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Поддержать артиста также приехали и другие актёры.

Названы и смягчающие обстоятельства — трое малолетних детей, а также то, что Ефремов признал вину на стадии предварительного следствия и имеет госнаграды (лишать их артиста не стали).

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Сегодня суд вынесет приговор заслуженному артисту Михаилу Ефремову. Его обвиняют в нарушении ПДД со смертельным исходом. Гособвинитель запросил одиннадцать лет лишения свободы. Насколько жестоко это наказание?

Напомним, гособвинение по делу о смертельном ДТП просило для Ефремова одиннадцать лет лишения свободы в колонии. На прошлом заседании актёр выступил с последним словом и даже признал вину, правда, не в рамках слушания. Сегодня артист прибыл в суд без вещей — в его руках была только папка.

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