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Суд не поверил доводам адвокатов о том, что Ефремова не было за рулём в момент ДТП

При этом там акцентировали внимание на ранних показаниях артиста.

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Суд решил не учитывать показания защиты Михаила Ефремова, согласно которым актёр в момент смертельного ДТП находился на пассажирском сиденье. Также сообщается, что суд принял во внимание показания артиста, которые тот давал на стадиях предварительного расследования. Согласно им, именно Ефремов находился за рулём в момент аварии и был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Сегодня артисту огласят приговор.

Напомним, сегодня Пресненский районный суд Москвы должен вынести приговор Михаилу Ефремову, который обвиняется в смертельном ДТП в центре столицы. По данным следствия, автомобиль артиста вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позже скончался в больнице. Сегодня суд признал Ефремова виновным в ДТП.

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