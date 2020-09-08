Суд не поверил доводам адвокатов о том, что Ефремова не было за рулём в момент ДТП

Суд решил не учитывать показания защиты Михаила Ефремова, согласно которым актёр в момент смертельного ДТП находился на пассажирском сиденье. Также сообщается, что суд принял во внимание показания артиста, которые тот давал на стадиях предварительного расследования. Согласно им, именно Ефремов находился за рулём в момент аварии и был в состоянии сильного алкогольного опьянения.