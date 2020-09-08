"Мы единственные, кого вам стоит бояться". Пока Ефремову оглашают приговор, у суда полиция вмешалась в обряд колдунов — видео

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Возле здания Пресненского районного суда Москвы задержали двух сторонников Михаила Ефремова. Полностью облачённые в чёрное молодые люди расстелили на земле полотно, разложили фотографии актёра и адвокатов обеих сторон и зажгли свечи. Происходящее было похоже на некий ритуал.

— Мы — единственные, кого вам стоит бояться в этом огромном мире, — заявил один из них.

В ту же секунду один из парней поджёг веник, чем вызвал недовольство полицейских. Также на земле были замечены крест и череп животного. Объяснить свои действия журналистам молодые люди не успели, поскольку были задержаны.