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"Мы единственные, кого вам стоит бояться". Пока Ефремову оглашают приговор, у суда полиция вмешалась в обряд колдунов — видео

При себе у них были фотографии участников процесса по делу актёра, кресты и даже череп животного.

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Фото © LIFE

Возле здания Пресненского районного суда Москвы задержали двух сторонников Михаила Ефремова. Полностью облачённые в чёрное молодые люди расстелили на земле полотно, разложили фотографии актёра и адвокатов обеих сторон и зажгли свечи. Происходящее было похоже на некий ритуал.

Мы — единственные, кого вам стоит бояться в этом огромном мире, — заявил один из них.

Самая преданная группа поддержки Ефремова вместе с пенсионеркой-"спецагентом" уже у дома актёра — видео

Сегодня суд огласит приговор артисту.

В ту же секунду один из парней поджёг веник, чем вызвал недовольство полицейских. Также на земле были замечены крест и череп животного. Объяснить свои действия журналистам молодые люди не успели, поскольку были задержаны.

Сегодня Михаилу Ефремову будет вынесен приговор. Поддержать артиста приехали такие звёзды, как Гарик Сукачёв и Иван Охлобыстин. Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП.

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