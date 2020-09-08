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Суд признал Ефремова виновным в ДТП

Сегодня артисту вынесут приговор.

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Пресненский суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня в центре Москвы.

— Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом в состоянии опьянения"), — оглашает судья.

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Сегодня суд вынесет приговор заслуженному артисту Михаилу Ефремову. Его обвиняют в нарушении ПДД со смертельным исходом. Гособвинитель запросил одиннадцать лет лишения свободы. Насколько жестоко это наказание?

Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября оглашает приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. Гособвинение запросило для актёра 11 лет лишения свободы в колонии. На прошлом заседании он выступил с последним словом и даже признал вину, правда, не в рамках слушания. Сегодня артист прибыл в суд без вещей — в его руках была только папка.

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Артист заявил, что никогда не пользовался своей популярностью и в случае с ДТП предпочёл не прибегать к "телефонному праву".

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