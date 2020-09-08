Суд признал Ефремова виновным в ДТП

Сегодня суд вынесет приговор заслуженному артисту Михаилу Ефремову. Его обвиняют в нарушении ПДД со смертельным исходом. Гособвинитель запросил одиннадцать лет лишения свободы. Насколько жестоко это наказание?

Предельный срок. Как судят по статье Ефремова за пьяную езду с погибшим Сегодня суд вынесет приговор заслуженному артисту Михаилу Ефремову. Его обвиняют в нарушении ПДД со смертельным исходом. Гособвинитель запросил одиннадцать лет лишения свободы. Насколько жестоко это наказание?

Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября оглашает приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. Гособвинение запросило для актёра 11 лет лишения свободы в колонии. На прошлом заседании он выступил с последним словом и даже признал вину, правда, не в рамках слушания. Сегодня артист прибыл в суд без вещей — в его руках была только папка.