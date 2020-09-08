Суд признал Ефремова виновным в ДТП

Пресненский суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
— Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом в состоянии опьянения"), — оглашает судья.
Предельный срок. Как судят по статье Ефремова за пьяную езду с погибшимСегодня суд вынесет приговор заслуженному артисту Михаилу Ефремову. Его обвиняют в нарушении ПДД со смертельным исходом. Гособвинитель запросил одиннадцать лет лишения свободы. Насколько жестоко это наказание?
Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября оглашает приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. Гособвинение запросило для актёра 11 лет лишения свободы в колонии. На прошлом заседании он выступил с последним словом и даже признал вину, правда, не в рамках слушания. Сегодня артист прибыл в суд без вещей — в его руках была только папка.