"Его бес попутал". Нумеролог объяснил роковое число 8 в деле Ефремова

Эксперт прокомментировал частое появление числа 8 в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова. Авария произошла 8 июня, суд над артистом состоялся 8 сентября, приговорили артиста к 8 годам лишения свободы, и заплатить компенсацию ему нужно будет в размере 800 тысяч рублей. Как рассказал Лайфу астролог и нумеролог Александр Зараев, это число могло появиться в жизни актёра не просто так.

По словам эксперта, восьмёрка — символ неопределённости и возможного вмешательства инфернальных сил. Нумеролог предположил, что число было послано Ефремову в качестве обучения.

— Это кармическое число, и я думаю, что здесь по такому большому резонансу тоже социальная некая кармическая программа будет работать. То есть это как некое обучение для тех, кто попытается нарушить законы или некие социальные установки. В этом смысле он выступил как некий катализатор, для того чтобы люди включали мозги прежде, чем садиться за руль под наркотиками или алкоголем, — рассказал Зараев.

Также эксперт добавил, что Ефремова "без попутал", и отметил вероятность того, что произошедшее с актёром убережёт его от "деградации полной творческой и духовной".