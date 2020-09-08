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"Свободу!" Ефремова увезли из здания суда под крики поклонников — видео

Попрощаться с артистом родным и близким не дали.

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Михаила Ефремова увезли из Пресненского районного суда. Родственникам артиста не дали попрощаться с ним после оглашения приговора. В той же просьбе отказали и актёру Ивану Охлобыстину, который приехал в суд поддержать Ефремова.

Ефремова посадили в автозак под крики "Свободу!" — это скандировали десятки его фанатов, собравшихся у здания суда. После автомобиль ФСИН на высокой скорости проследовал в СИЗО.

Оглашение приговора Михаилу Ефремову — лица и эмоции в фотогалерее

В здании Пресненского суда и возле него сегодня собрались друзья и поклонники актёра.

Напомним, сегодня Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и обязали выплатить компенсацию сыну погибшего в размере 800 тысяч рублей. Суд зачёл ему в срок время, проведённое под домашним арестом. Ранее прокурор просил назначить Ефремову 11 лет колонии.

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