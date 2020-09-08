"Свободу!" Ефремова увезли из здания суда под крики поклонников — видео

Михаила Ефремова увезли из Пресненского районного суда. Родственникам артиста не дали попрощаться с ним после оглашения приговора. В той же просьбе отказали и актёру Ивану Охлобыстину, который приехал в суд поддержать Ефремова.

Ефремова посадили в автозак под крики "Свободу!" — это скандировали десятки его фанатов, собравшихся у здания суда. После автомобиль ФСИН на высокой скорости проследовал в СИЗО.