"Свободу!" Ефремова увезли из здания суда под крики поклонников — видео

Михаила Ефремова увезли из Пресненского районного суда. Родственникам артиста не дали попрощаться с ним после оглашения приговора. В той же просьбе отказали и актёру Ивану Охлобыстину, который приехал в суд поддержать Ефремова.
Ефремова посадили в автозак под крики "Свободу!" — это скандировали десятки его фанатов, собравшихся у здания суда. После автомобиль ФСИН на высокой скорости проследовал в СИЗО.
Оглашение приговора Михаилу Ефремову — лица и эмоции в фотогалерееВ здании Пресненского суда и возле него сегодня собрались друзья и поклонники актёра.
Напомним, сегодня Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и обязали выплатить компенсацию сыну погибшего в размере 800 тысяч рублей. Суд зачёл ему в срок время, проведённое под домашним арестом. Ранее прокурор просил назначить Ефремову 11 лет колонии.