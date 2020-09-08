Ефремову включили в срок проведённое под домашним арестом время

Актёру Михаилу Ефремову придётся отсидеть примерно 7 лет и 10,5 месяца. Из срока артиста убрали время, проведённое им под домашним арестом, следует из приговора Пресненского суда Москвы.

— Срок наказания исчислять с момента оглашения приговора. С 10 июня по 7 сентября зачесть срок лишения свободы из расчёта два дня домашнего ареста за день содержания под стражей, — приводит РИА "Новости" слова судьи Елены Абрамовой.