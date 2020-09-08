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Ефремову включили в срок проведённое под домашним арестом время

Однако приговор ещё можно обжаловать.

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Актёру Михаилу Ефремову придётся отсидеть примерно 7 лет и 10,5 месяца. Из срока артиста убрали время, проведённое им под домашним арестом, следует из приговора Пресненского суда Москвы.

Срок наказания исчислять с момента оглашения приговора. С 10 июня по 7 сентября зачесть срок лишения свободы из расчёта два дня домашнего ареста за день содержания под стражей, — приводит РИА "Новости" слова судьи Елены Абрамовой.

Ефремов выслушал приговор суда, опустив голову и держась за стол — видео

Актёра осудили на восемь лет колонии общего режима.

Таким образом, вместо изначальных восьми лет лишения свободы, актёру придётся отсидеть примерно 7 лет и 10,5 месяца. Отмечается, что приговор артиста ещё может быть обжалован, поэтому решение суда пока нельзя считать окончательным.

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