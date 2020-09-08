Режиссёр Герман-младший назвал Пашаева чудовищным защитником, которого следует лишить адвокатского статуса

Режиссёр и сценарист Алексей Герман — младший заявил, что первой ошибкой Михаила Ефремова было смертельное ДТП, а второй — выбор адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
— Чудовищный защитник, который ввёл потерявшегося человека и его семью в заблуждение ради своей выгоды. Он воспользовался доверчивостью потерявшегося человека, который совершил одну из самых страшных ошибок в своей жизни. После того как произошла трагедия и по его вине погиб человек, следующая ошибка — выбор этого адвоката, который должен быть лишён адвокатского статуса, на мой взгляд, — подчеркнул режиссёр.
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Герман-младший считает, что Пашаев был заинтересован в пиаре и финансах в деле Ефремова. Он также отметил, что выбранная адвокатом линия защиты была изначально обречена на провал.
Напомним, сегодня Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и обязали выплатить компенсацию сыну погибшего в размере 800 тысяч рублей. Суд зачёл ему в срок время, проведённое под домашним арестом. Ранее прокурор просил назначить Ефремову 11 лет колонии. Защита Ефремова заявила, что обжалует приговор.
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