Режиссёр Герман-младший назвал Пашаева чудовищным защитником, которого следует лишить адвокатского статуса

Режиссёр и сценарист Алексей Герман — младший заявил, что первой ошибкой Михаила Ефремова было смертельное ДТП, а второй — выбор адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

— Чудовищный защитник, который ввёл потерявшегося человека и его семью в заблуждение ради своей выгоды. Он воспользовался доверчивостью потерявшегося человека, который совершил одну из самых страшных ошибок в своей жизни. После того как произошла трагедия и по его вине погиб человек, следующая ошибка — выбор этого адвоката, который должен быть лишён адвокатского статуса, на мой взгляд, — подчеркнул режиссёр.

Герман-младший считает, что Пашаев был заинтересован в пиаре и финансах в деле Ефремова. Он также отметил, что выбранная адвокатом линия защиты была изначально обречена на провал.