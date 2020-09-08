"Грандиозная ошибка защиты". Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы

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Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский после заседания Пресненского суда, на котором актёра приговорили к восьми годам лишения свободы, рассказал, в чём заключалась ошибка защитника артиста Эльмана Пашаева.

— Грандиозная ошибка защиты заключается в том, что они не проверили сердце актёра. У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт, — цитирует юриста "Комсомольская правда".

Добровинский отметил, что, будучи адвокатом артиста, он бы непременно провёл ЭКГ. По его словам, полное признание вины и доказанные проблемы со здоровьем на момент аварии могли помочь получить Ефремову четыре года условно.

Юрист отметил, что ошиблась защита не только в этом: Добровинский не понимает, зачем нужно было "валять в грязи" семью погибшего, а также подчеркнул, что адвокаты сосредоточились на личности представителя потерпевших, а не на материалах дела.

Добровинский рассказал, что во время заключительной речи Пашаева он ждал, что Ефремов встанет и остановит его.

— Они попали во все ловушки, которые я расставил. Многое я делал специально... Вот в этом и есть работа адвоката, — отметил юрист.

Позже, на пресс-конференции, Добровинский повторил свои предположения насчёт ЭКГ, а также отметил, что на сегодняшний день он бы не согласился защищать Ефремова, потому что "это два разных человека: которого я видел на экране и который оказался напротив меня в суде".