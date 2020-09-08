"Грандиозная ошибка защиты". Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы

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Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский после заседания Пресненского суда, на котором актёра приговорили к восьми годам лишения свободы, рассказал, в чём заключалась ошибка защитника артиста Эльмана Пашаева.
— Грандиозная ошибка защиты заключается в том, что они не проверили сердце актёра. У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт, — цитирует юриста "Комсомольская правда".
Добровинский отметил, что, будучи адвокатом артиста, он бы непременно провёл ЭКГ. По его словам, полное признание вины и доказанные проблемы со здоровьем на момент аварии могли помочь получить Ефремову четыре года условно.
Вместо "Пальмовой ветви" — восемь лет тюрьмы. Новая роль Михаила ЕфремоваСегодня суд поставил точку в скандальном и резонансном деле Михаила Ефремова. Приговор за смертельное ДТП — восемь лет колонии общего режима. На актёра надели наручники прямо в зале суда. Лайф собрал основные подробности этого судебного дня и разобрался в том, может ли Ефремов выйти раньше срока по УДО.
Юрист отметил, что ошиблась защита не только в этом: Добровинский не понимает, зачем нужно было "валять в грязи" семью погибшего, а также подчеркнул, что адвокаты сосредоточились на личности представителя потерпевших, а не на материалах дела.
Добровинский рассказал, что во время заключительной речи Пашаева он ждал, что Ефремов встанет и остановит его.
— Они попали во все ловушки, которые я расставил. Многое я делал специально... Вот в этом и есть работа адвоката, — отметил юрист.
Позже, на пресс-конференции, Добровинский повторил свои предположения насчёт ЭКГ, а также отметил, что на сегодняшний день он бы не согласился защищать Ефремова, потому что "это два разных человека: которого я видел на экране и который оказался напротив меня в суде".
Ефремов выслушал приговор суда, опустив голову и держась за стол — видеоАктёра осудили на восемь лет колонии общего режима.
Сегодня Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Он также должен будет выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Суд признал актёра виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения. Показания свидетелей со стороны потерпевших признаны достоверными, а словам защиты о том, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье, суд не поверил. Потерпевшие по делу Ефремова не будут обжаловать приговор суда.
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