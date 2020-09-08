Вместо "Пальмовой ветви" — восемь лет тюрьмы. Последняя роль Михаила Ефремова

Сегодня суд поставил точку в скандальном и резонансном деле Михаила Ефремова. Приговор за смертельное ДТП — восемь лет колонии общего режима. На актёра надели наручники прямо в зале суда. Лайф собрал основные подробности этого судебного дня и разобрался в том, может ли Ефремов выйти раньше срока по УДО.

Ефремов выслушал приговор сдержанно, впившись руками в край стола, и уверенно протянул руки для наручников. Адвокат Эльман Пашаев выглядел менее уверенно и заметно нервничал. Несмотря на всю развитую им бурную деятельность, все его аргументы суд счёл неубедительными.

Так закончилась главная роль, которую сыграл актёр Михаил Ефремов, не на сцене — а в жизни. Роль пьяного убийцы. За неё не дадут "Золотую пальмовую ветвь" или "Оскар". Восемь лет исправительной колонии — такое наказание избрал Пресненский суд города Москвы. Всё могло закончиться гораздо хуже — прокурор просил у суда одиннадцать лет лишения свободы. И прокурор и судья исходили из того факта, что под давлением адвокатов Ефремов юридически так и не признал своей вины. Несмотря на то что на протяжении всего процесса проливал крокодиловы слёзы по погибшему в ДТП Сергею Захарову.

Не помогли актёру ни шумная группа поддержки, ни ходатайства его известных друзей. Под крики "Свободу! Свободу!" Ефремова завели в автозак и с ветерком повезли в московское СИЗО-5 "Водник".

Последний свободный день актёра Ефремова

Напряжение в воздухе витало уже с утра. Ещё задолго до того, как правоохранители вывели Ефремова из подъезда дома для доставки в Пресненский суд Москвы, здесь собралась немногочисленная группа поддержки. Не обошлось и без 81-летней пенсионерки Татьяны. На сегодняшний день это, пожалуй, самая преданная его поклонница. Примерно в 10:30 актёра вывели из квартиры. На лестничной площадке дежурили десятки корреспондентов, и подъезд наполнился гулом голосов — журналисты наперебой выкрикивали вопросы, совали в лицо микрофоны, диктофоны и мобильные телефоны. Из толпы раздались голоса: — Отстаньте от него! Михаил Олегович, мы с вами! В руках актёра — ничего, кроме папки с документами. Видимо, Ефремов в глубине души лелеял надежды, что после приговора может вернуться домой в свою просторную и уютную квартиру...

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Вторая — куда более многочисленная группа поддержки — уже находилась у здания суда. Многие из присутствующих достали портреты Ефремова. Полиции это не понравилось, они потребовали убрать фотографии и не превращать суд в митинг. Все, кто не согласен, должны покинуть площадку. Присутствующие возмутились, но требования правоохранителей выполнили — в итоге перед зданием не осталось никаких признаков пикета.

К 11 часам в суд пришли Гарик Сукачёв, Иван Охлобыстин и супруга Ефремова — Софья. Комментариев от них журналисты не дождались. Накануне Охлобыстин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать его друга.

Когда в половине двенадцатого стало известно, что Пресненский суд признал актёра виновным, "майбах" адвоката Эльмана Пашаева поехал к актёру домой за рюкзаком с личными вещами Ефремова. Было уже понятно, что приговор оправдательным не будет.

Фото © ТАСС / Джапаридзе

Около часа дня судья Елена Абрамова назначила наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет. Суд принял во внимание показания самого Ефремова на стадиях предварительного расследования, согласно которым он был за рулём джипа и совершил ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, актёр должен выплатить 800 тысяч рублей в виде компенсации старшему сыну погибшего Захарова, а также по одному рублю — остальным членам семьи водителя.

После зачитывания приговора на Ефремова надели наручники и вывели из здания суда. Толпа перед подъездом скандировала: "Свободу Михаилу Ефремову!" Журналисты вытягивали шеи и микрофоны в надежде получить хоть какой-то комментарий из уст актёра. Тщетно. Ни словом не обмолвился и адвокат Пашаев. С места заседания он уехал на том самом "майбахе", на котором, по некоторым данным, висит больше сотни неоплаченных штрафов.

Гособвинение и сторона потерпевших остались довольны приговором, но защита намерена его обжаловать — возле здания Пресненского суда журналисты заметили помощника Пашаева, в руках которого был документ с надписью "Апелляционная жалоба". Впрочем, шансов у Пашаева на удачный исход немного. Скорее это стандартная процедура в таких случаях.

В отличие от Пашаева, утратившего свою обычную говорливость, комментарий журналистам дала государственный обвинитель Диана Галиуллина. Она заявила, что также актёр лишён права управления транспортными средствами на срок три года. В какую колонию отправят Ефремова, Галиуллина сказать затруднилась, подчеркнув, что это решение находится в ведении ФСИН.

Перспективы актёра выйти по УДО

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Адвокат Михаил Тер-Раскисов в разговоре с Лайфом заявил, что считает приговор Ефремову довольно суровым. — Для Ефремова уже четыре года было бы хорошим сигналом. Всё зависело от того, поверила ли судья в его раскаяние и невиновность и за какой срок Ефремов мог бы исправиться. По словам адвоката, УФСИН направит Ефремова в колонии ближайших регионов при наличии свободных мест. Это могут быть Владимирская, Ярославская или Ивановская области. Но могут отправить и в Мордовию, хотя тогда это будет негуманным. Закон не запрещает актёру выйти по УДО или на облегчённый режим. Также он может выйти через некоторое время и на поселение: — Всё зависит от поведения Ефремова в колонии, как он себя там проявит, какие характеристики руководство колонии на него напишет и как будет ходатайствовать. Можно же в рамках одной колонии перейти на облегченный режим.

Звёздный адвокат Сергей Жорин в разговоре с Лайфом тоже оценил шансы актёра выйти по УДО как довольно высокие: — Безусловно, были в России и другие случаи, когда звёзды выходили по УДО. Из того, что я вспоминаю, по УДО вышла концертный директор Софии Ротару Ольга Коняхина, которая была приговорена за мошенничество. Будучи концертным директором, она брала оплату за концерты Ротару и присвоила деньги. Однако при отбывании наказания исправилась, как посчитал суд, и была освобождена условно-досрочно...

Обычно суды из практики учитывают: положительную характеристику по месту отбывания наказания, отсутствие нарушений порядка отбытия наказания; участие в общественной жизни по месту заключения; прилежную работу или обучение во время отбытия срока; наличие устойчивых связей на свободе; в полном объёме возмещение ущерба потерпевшему или его родственникам. Все эти обстоятельства суд оценит, если Ефремов обратится в суд. Только обращаться с заявлением он может не ранее чем через четыре года.