Адвокаты потерпевших в деле Ефремова намерены добиваться возбуждения дела на свидетелей защиты

Адвокаты потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова намерены добиваться возбуждения уголовного дела в отношении свидетелей защиты актёра, которые утверждали в суде, что артист не сидел за рулём своего автомобиля во время аварии. Об этом сообщил юрист Александр Добровинский.

— У нас есть все основания для обращения в правоохранительные органы для их привлечения к уголовной ответственности. Слишком было нарочито то, что они говорили, — сказал он.

Речь идёт о трёх свидетелях, вызванных на заседание адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым, каждый из которых утверждал, что автомобилем актёра управлял кто-то другой, а сам артист находился на заднем сиденье.

Стоит отметить, что судья, оглашая приговор, заявила, что показания этих свидетелей "не нашли своего объективного подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниям".

Представители потерпевших заявляли о своём намерении и ранее, ещё до объявления приговора.