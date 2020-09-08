Адвокаты потерпевших в деле Ефремова намерены добиваться возбуждения дела на свидетелей защиты

Адвокаты потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова намерены добиваться возбуждения уголовного дела в отношении свидетелей защиты актёра, которые утверждали в суде, что артист не сидел за рулём своего автомобиля во время аварии. Об этом сообщил юрист Александр Добровинский.
— У нас есть все основания для обращения в правоохранительные органы для их привлечения к уголовной ответственности. Слишком было нарочито то, что они говорили, — сказал он.
Речь идёт о трёх свидетелях, вызванных на заседание адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым, каждый из которых утверждал, что автомобилем актёра управлял кто-то другой, а сам артист находился на заднем сиденье.
"Грандиозная ошибка защиты". Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмыЮрист отметил, что адвокаты актёра сосредоточились не на том, на чём нужно было.
Стоит отметить, что судья, оглашая приговор, заявила, что показания этих свидетелей "не нашли своего объективного подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниям".
Представители потерпевших заявляли о своём намерении и ранее, ещё до объявления приговора.
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Сегодня Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Он также должен будет выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Суд признал актёра виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения. Показания свидетелей со стороны потерпевших признаны достоверными, а словам защиты о том, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье, суд не поверил. Потерпевшие по делу Ефремова не будут обжаловать приговор суда.
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