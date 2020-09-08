Псевдотеррорист "захватил" учеников тюменской школы. Часть родителей поддержала такие учения

В школе города Ишим Тюменской области прошли весьма странные учения. Там во время урока к ученикам пятого класса ворвался мужчина в военной форме и с маской на лице и инсценировал террористический захват. Родители школьников разделились на два лагеря — тех, кто за подобные мероприятия, и тех, кто категорически против.

Одна из родительниц рассказала Лайфу, что во время так называемого учения некоторые ребята очень сильно испугались, одна из девочек заплакала, а мальчику с заболеванием сердца стало плохо.

— Когда забежали эти "террористы", если ребята неправильно укрывались, их хватали за головы. Кто-то из детей всерьёз это не воспринял, а многие испугались, одна из девочек даже заступаться начала за класс, начала за ноги хватать этого "террориста". Многих родителей возмутило то, что детей не предупредили, что именно сейчас начнутся учения. А он ворвался прямо во время урока. Школа после таких учений вообще никак не вышла на родителей, и классный руководитель даже извинений не принёс, — рассказала женщина.

А мама другой ученицы высказала абсолютно другое мнение. Она совсем не против таких мероприятий.

— Всё хорошо. Ребёнок был в классе, не пострадал. Раздули больше родители. Если у кого-то были вопросы или претензии, надо было решать в индивидуальном порядке при личном визите к учителю, директору. Либо обратиться в департамент тоже лично. Для дочери это был хороший наглядный пример. Вспоминает его как обычный урок, — заявила родительница.

В соцсети же самой школы написали пост, в котором указали, что в рамках тематического дня "Мир без террора" в учреждении провели инструктажи по правилам поведения при терактах и при захвате заложников, а также показали социальные видеоролики по противодействию терроризму.