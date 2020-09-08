"Видим реальные успехи". Общественник оценил конкурс "Лидеры России"

Конкурс "Лидеры России" вызывает интерес и доверие и в первую очередь является репутационным, считает член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.
— Мы видим реальные успехи, люди входят уже в исполнительную власть. Имидж самого конкурса и его участников на высоком уровне, это нельзя не признать, — сказал он в беседе с Лайфом.
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Эксперт также отметил высокий уровень наставников и подчеркнул, что участвовать в "Лидерах России" люди стремятся не только из-за призов, но и из-за общения, новых знакомств, возможности войти в состав деятелей, представляющих страну.
По мнению Комкова, благодаря конкурсу уже создаётся нетворкинг, коммуникация между теми, кто "либо работает на наше настоящее, либо будет работать на наше будущее".
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Напомним, суперфинал "Лидеров России — 2020" прошёл накануне. Победителями конкурса стали 106 человек, а всего в заключительном этапе приняли участие 300 управленцев.