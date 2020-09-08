Путин пообщался с победителями конкурса "Лидеры России — 2020": Грамотные управленцы нужны везде и всегда

Видео предоставлено Лайфу
Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провёл встречу с победителями конкурса управленцев "Лидеры России — 2020", отметив, что грамотные специалисты нужны всегда и везде.
— Неслучайно в конкурсе участвуют представители разных областей. Для многих участников конкурс стал трамплином в карьере, — рассказал он.
Путин заявил, что в прошлом году к нему обратились медики с просьбой создать в конкурсе отдельные направления, чтобы оценить знания и навыки представителей медицины и науки. Опыт оказался удачным, и наиболее яркие конкурсанты этих направлений получили высокие назначения ещё до окончания всех испытаний, подчеркнул российский лидер. Он также отметил, что участие в "Лидерах России" хотят принимать и представители других государств.
По словам Путина, самая большая ценность, которую даёт конкурс, — это возможность работы с наставниками-специалистами высшей области: премьер-министром, министрами, главами палат Федерального Собрания, корпораций и губернаторами. Президент подчеркнул важность кадрового обновления "по талантам и способностям".
— Продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан, всегда и во всём следовать принципам служения людям, обществу, родной стране, — отметил Путин.
"Мы делали это от души". В Подмосковье наградили победителей конкурса "Лидеры России — 2020"Всего в суперфинале приняли участие 300 человек из 54 регионов России.
Он подчеркнул, что выигрыш в конкурсе является, безусловно, новым этапом в жизни победителей, который несёт в себе не только колоссальные возможности, но и большую ответственность.
Путин также поблагодарил всех участников конкурса "Лидеры России", которые были волонтёрами акции #МыВместе во время эпидемии коронавируса. Он обратился к финалисту-медику, уточнив, были ли среди его пациентов, больных CoViD-19, те, кто не верил в существование болезни. На это врач ответил утвердительно.
Напомним, суперфинал "Лидеров России — 2020" прошёл накануне. Победителями конкурса стали 106 человек, а всего в заключительном этапе приняло участие 300 управленцев.
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