Взорвётся или нет? Samsung выпустила смартфон с огромным аккумулятором

Samsung представила смартфон среднего класса Galaxy M51 с самым большим аккумулятором в линейке.
Ёмкость батареи устройства — 7000 мАч. В среднем смартфоны получают аккумуляторы на 4000–4500 мАч. С таким объёмом смартфон может работать без подзарядки до трёх суток.
В комплекте идёт быстрый адаптер питания на 25 Вт. Разъём — USB-C. Ёмкий аккумулятор сказался на эргономике. Толщина корпуса устройства — 9,5 мм, вес — 213 г.
Другие характеристики Galaxy M51
- Экран — AMOLED, 6.67 дюйма, FHD+
- Процессор — Snapdragon 730
- Память — 6+128 Гб с поддержкой карт памяти MicroSD до 1 Тб
- Основная камера — 64, 12, 5 и 5 Мп; фронтальная камера — 32 Мп
- Сканер отпечатка пальца — на боковой грани
- NFC
Рекомендованная цена Galaxy M51 в России — 29 990 рублей. Он уже поступил в продажу. Россия — первый рынок, на котором появился смартфон.
Аккумуляторы — больная тема для Samsung. Летом 2016 года компания выпустила флагман Galaxy Note 7. Он быстро был снят с производства из-за проблем с батареей — она взрывалась.