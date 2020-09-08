Взорвётся или нет? Samsung выпустила смартфон с огромным аккумулятором

Samsung представила смартфон среднего класса Galaxy M51 с самым большим аккумулятором в линейке.

Ёмкость батареи устройства — 7000 мАч. В среднем смартфоны получают аккумуляторы на 4000–4500 мАч. С таким объёмом смартфон может работать без подзарядки до трёх суток.

В комплекте идёт быстрый адаптер питания на 25 Вт. Разъём — USB-C. Ёмкий аккумулятор сказался на эргономике. Толщина корпуса устройства — 9,5 мм, вес — 213 г.

Другие характеристики Galaxy M51

Экран — AMOLED, 6.67 дюйма, FHD+

Процессор — Snapdragon 730

Память — 6+128 Гб с поддержкой карт памяти MicroSD до 1 Тб

Основная камера — 64, 12, 5 и 5 Мп; фронтальная камера — 32 Мп

Сканер отпечатка пальца — на боковой грани

NFC

Рекомендованная цена Galaxy M51 в России — 29 990 рублей. Он уже поступил в продажу. Россия — первый рынок, на котором появился смартфон.