Самый маленький корабль, который выглядит как игрушечный, а на самом деле боевая единица ВМС США

У военно-морских сил есть вспомогательные подразделения, единственная цель которых — не уничтожать противника, а следить за тем, чтобы другие корабли делали эту работу без помех. Яркий пример — самый маленький в мире буксир, который состоит на службе в ВМС США, рассказывает Bored Panda.

Когда вы думаете о вооружённых силах, то наверняка представляете грозную тяжёлую технику

Фото © Twitter / SallyHinch

В Сеть попали снимки маленького кораблика, который называют "Бульдозером" или "Бобром". В длину он всего четыре метра

Фото © Twitter / SallyHinch

Но дело не в размере, а в функционале, который он выполняет. Трудно поверить, но это судно способно отбуксировать подводную лодку

Фото © Twitter / SallyHinch

Первоначально такой класс кораблей строился для лесозаготовительной отрасли, но военные решили, что им они нужнее

Фото © Twitter / SallyHinch

Несмотря на размер, у него 425 лошадиных сил "под капотом", где уместился двигатель объёмом в 10,7 литра. Этот малыш довольно крепок: его корпус покрыт бронёй толщиной в шесть мм

Фото © Twitter / SallyHinch

В ВМС США ценят этих "крошек" за их мобильность, мощь и рентабельность — при столь малых габаритах они могут буксировать суда, превышающие их вес в сотни раз

Фото © Twitter / SallyHinch

Один такой "Бульдозер" стоит около $100 тыс. и иногда оказывается среди лотов, выставляемых американским флотом на аукционах