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Девушка вернулась домой спустя две недели и обнаружила новых жильцов, которые поселились на окне

Каждое столкновение с ними Алисса записывала на видео, которые позже выкладывала в TikTok.

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Фото © TikTok / alyssonisboring

Когда Алисса на пару недель уехала к родителям, она не ожидала, что дома её затем встретит целая приветственная делегация. За время её отсутствия осы построили огромное гнездо на окне, которое подарило прекрасный обзор внутренней жизни насекомых. Странным открытием девушка сразу поделилась в TikTok, где её видео набрало 15,7 млн просмотров и 2,9 млн лайков, пишет Lad Bible.

Видео © TikTok / alyssonisboring

Они устроили гнездо прямо на моём окне, и я могу видеть, что происходит в нём. Это очень стрёмно и немного странно, но кому ещё выпадала такая возможность? Ну, кроме осиных учёных. В общем, тут есть три малыша, и я назвала их Вилли, Вайнона и Уолт

Алисса

Фото © TikTok / alyssonisboring

В ролике заметно, что осы копошатся друг на друге, а несколько личинок, прикреплённых к стенкам гнезда, периодически шевелятся. Такой живописный вид понравится не каждому, но Алисса решила снимать документальную серию о своих осах. Она вычитала, что личинкам потребуется три дня, чтобы вырасти, и принялась ждать. Спойлер: потребовалось три недели, прежде чем Вилли, Вайнона и Уолт стали самостоятельными осами.

Фото © TikTok / alyssonisboring

Однако такое соседство представляло опасность для девушки, поэтому садовник избавился от гнезда. Осы ещё некоторое время прилетали к окну, но затем куда-то пропали. Пользователи Сети расстроились из-за такой концовки их любимого сериала. Но позже Алисса сообщила, что осы не ушли далеко и построили гнездо возле её погреба.

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Они доступно объяснили ему, почему его поступок опасен для здоровья и относится к домашнему насилию.

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