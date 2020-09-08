"Мы делали это от души". В Подмосковье наградили победителей конкурса "Лидеры России — 2020"

Видео © LIFE

Накануне в подмосковном Солнечногорске завершился суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России — 2020", где молодым и перспективным руководителям помогают прокачать навыки и вырасти над собой, а финалистам на эти цели дополнительно выделяют по миллиону рублей.

На мероприятии выступил первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко, а также премьер-министр Михаил Мишустин. Последний также является одним из наставников для участников проекта.

— Трудно было даже представить, что итоги конкурса окажутся столь результативными и столько руководителей сумеют себя проявить. Среди них и губернаторы, и мэры, и заместители федеральных министров, руководители компаний и научных учреждений, — сказал он.

Помимо денег победители также получают личное наставничество от ведущих бизнесменов и государственных деятелей. Как рассказал Кириенко, отрыв между ними настолько невелик, что судьи не смогли выбрать лучших и увеличили количество "призов". Девять финалистов уже получили повышение по службе.

— Новый взгляд на проблемы, умение видеть главное в задаче, чтобы не отвлекаться на мелочи. Это новые знакомства, интересные люди, работа в команде. Вот этим стало для меня участие в "Лидерах России", — рассказал один из победителей конкурса Иван Луцкан.