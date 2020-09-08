Москвичам назвали самые интересные высокооплачиваемые вакансии сентября

Эксперты сервиса "Работа.ру" рассказали москвичам о самых интересных высокооплачиваемых вакансиях в текущем сентябре. Как сообщает РИА "Новости", в списке нашлось место IT-специалистам, дизайнерам и ряду других вакансий.

До 200 тысяч рублей предлагают тимлид-специалисту в команду из шести разработчиков в стартап в области онлайн-образования. Успешный кандидат должен иметь опыт разработки на Node.js, опыт принятия архитектурных решений, а также уметь писать unit-тесты и проводить code review.

Аналогичный оклад предлагают специалисту по сетям передачи. Для этого необходимо иметь опыт работы от трёх лет и опыт работы с протоколами динамической маршрутизации (OSPF, EIGRP, BGP).