Москвичам назвали самые интересные высокооплачиваемые вакансии сентября

Эксперты сервиса "Работа.ру" рассказали москвичам о самых интересных высокооплачиваемых вакансиях в текущем сентябре. Как сообщает РИА "Новости", в списке нашлось место IT-специалистам, дизайнерам и ряду других вакансий.
До 200 тысяч рублей предлагают тимлид-специалисту в команду из шести разработчиков в стартап в области онлайн-образования. Успешный кандидат должен иметь опыт разработки на Node.js, опыт принятия архитектурных решений, а также уметь писать unit-тесты и проводить code review.
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских регионахОтмечается, что чаще остальных высокие доходы наблюдаются у представителей высшего менеджмента.
Аналогичный оклад предлагают специалисту по сетям передачи. Для этого необходимо иметь опыт работы от трёх лет и опыт работы с протоколами динамической маршрутизации (OSPF, EIGRP, BGP).
Немногим меньше предлагают дизайнеру мебели с умением проектировать в программах PRO100 или KD (до 170 тысяч рублей), ещё чуть меньше — 150 тысяч — врачу-рефлексотерапевту в столичном реабилитационном центре. Кроме того, от 150 до 180 тысяч рублей может заработать шеф-повар на одной фабрике-кухне премиум-класса.